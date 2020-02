Cuidado: saiba como é aplicado o golpe contra os aposentados do INSS pelo telefone

Eduardo Mendes

Um golpe tem sido cada vez mais praticado contra aposentados e pensionistas da Previdência Social. Na fraude, estelionatários entram em contato com segurados do INSS fingindo serem integrantes do Conselho Nacional da Previdência. Geralmente, uma quantia em dinheiro é extorquida das vítimas que caem no golpe.

Veja também:

Programa Tempo de Aprender é lançado para melhorar a alfabetização no Brasil

Análise mostra contaminação em mais 14 lotes de cerveja Backer

Como acontece o golpe contra os aposentados?

Os criminosos dizem fazer parte do CNP, que é um órgão vinculado à Secretaria de Previdência. Afirmando que o cidadão teria direito a receber valores atrasados de benefícios pagos pela Previdência Social, eles solicitam o depósito de determinada quantia em dinheiro em uma conta bancária. Eles afirmam que essa suposta “taxa” seria necessária para a liberação de um pagamento que não existe.

A Secretaria de Previdência esclarece que todos os serviços e valores a receber, quando de fato existirem, são disponibilizados de forma gratuita aos segurados. Ademais, sob nenhuma hipótese, membros de Conselhos ligados à Secretaria de Previdência entram em contato com segurados da Previdência Social.

Veja mais no Seu Crédito Digital

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...