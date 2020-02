China constrói hospitais temporários para enfrentar novo coronavírus

Governo chinês pede a empresas que voltem a funcionar

O governo da China está pedindo às empresas que voltem a funcionar, em meio ao registro de um número menor de novos casos do coronavírus. Para enfrentar a epidemia, novos hospitais temporários estão sendo construídos em grandes cidades.

O governo chinês diz que as medidas tomadas para enfrentar o problema começam a surtir efeito. Afirma que a atividade das empresas deve ser reiniciada dependendo da situação em cada região.

Ao mesmo tempo, porém, autoridades receiam que um aumento no deslocamento de pessoas em áreas urbanas venha a agravar o risco de contágio pela infecção. Por precaução, estão construindo hospitais temporários nas maiores cidades.

Novo coronavírus no Japão

Em resposta à disseminação do novo coronavírus, a gigante japonesa dos cosméticos Shiseido decidiu fazer com que seus funcionários trabalhem de casa.

A empresa determinou a 8 mil funcionários das companhias do grupo, cerca de um terço do total, que trabalhem de casa entre 26 de fevereiro e 6 de março. Não estão incluídos funcionários de venda na linha de frente e trabalhadores em fábricas.

A Shiseido também está pedindo aos funcionários que precisam trabalhar no escritório para evitar o transporte público em horários de pico.

