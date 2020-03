Plantadora dobrável da Valtra se destaca entre os agricultores

A Momentum possui tecnologia 100% Precision Planting, que se integra com o sistema de telemetria dos equipamentos produzidos pela Valtra.

A Valtra, referência no mundo na fabricação de máquinas agrícolas, lançou uma plantadora dobrável. A Momentum tem sido uma das máquinas mais admiradas pelos agricultores na atualidade. Ela fica com apenas 3,6 metros de largura quando fechada, o que facilita o transporte em estradas e faz dela a plantadora de melhor mobilidade do mercado.

A Momentum possui tecnologia 100% Precision Planting, que se integra com o sistema de telemetria dos equipamentos Valtra e está disponível nas versões de 24, 30 e 40 linhas no espaçamento de 45cm. Os tratores da Valtra se destacam pela novas tecnologias que garantem uma maior produtividade para o homem do campo.

Segundo a Valtra, o índice de singulação (percentual de sementes falhas e duplas) da nova plantadora chega a 99,6% no milho, mesmo em velocidades superiores a 10 km/h de plantio.

Farm Solutions

Para garantir as soluções mais adequadas à realidade do produtor, a Valtra firmou parcerias estratégicas com as empresas InCeres, Tecgraf e Solinftec. Elas oferecem serviços como o planejamento preciso do tráfego de máquinas na lavoura, geração de recomendações agronômicas e de conectividade no campo.

As ofertas do Farm Solutions aumentam ainda mais o desempenho das tecnologias, como o piloto-automático Auto-Guide 3000, o monitor de produtividade Fieldsta, e os sistemas de controle de aplicação de sementes e fertilizantes à taxa variável.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...