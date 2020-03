Mais curiosidades: 8 aeroportos mais perigosos do mundo

COURCHEVEL

Este aeroporto esta localizado nos Alpes Franceses, popularmente conhecido como aeroporto de Courchevel, ele tem uma pista muito curta com apenas 537 metros para que o avião consiga pousar e como se isso já não fosse difícil à pista também apresenta algumas subidas e decidas e no inverno o local fica coberto pela neve. Muitos turistas usam o local para esquiar o que pode ser muito perigoso devido o local não ter nenhuma sinalização nem mesmo luzes indicando o local da pista de pouso dificultando ainda mais para o piloto em dias de nuvens baixas e nevoeiros. Por estes fatos é considerado um dos aeroportos mais perigosos do mundo devido sua localização e condições climáticas, podendo aterrissar nele apenas aviões de pequeno porte.

PRINCESA JULIANA

Nada melhor que desfrutar de um lindo dia de sol na praia não concorda? Mas imagina você estar curtindo a praia e do nada um avião de grande porte passa a poucos metros da sua cabeça. Isso porque o aeroporto internacional princesa Juliana fica a poucos metros dos banhistas. Este aeroporto esta localizado em Sint Maarten no arquipélago das Caraíbas no Caribe, ele foi construído em 1942 e passou por reformas alguns anos mais tarde. Seu grande diferencial é o inicio da pista de pouso que fica praticamente dentro da praia, se tornando assim um dos aeroportos mais perigosos devido ao numero de pessoas que ficam nas proximidades, alguns banhistas chegam a ser lançados ao mar devido a forçar do vento que sai das turbinas dos aviões.

JUANCHO YRAUSQUIN

Este é um aeroporto que vai deixar todos com frio na barriga, ele esta localizado na costa da ilha Caribenha de Saba, o aeroporto Juancho esta entre os mais perigosos do mundo por ter a menor pista do mundo para aterrissagem, sua pista mede apenas 396 metros de comprimento, o piloto após tocar o avião ao solo deve conseguir parar ele o quanto antes, isso porque a pista é cercada pelas altas falésias outro motivo é o fato de que um pequeno erro do piloto pode fazer com que o avião caia direto no abismo. E você teria coragem de ir conhecer as lindas praias que rodeiam essa linda ilha? Comenta ai.

AEROPORTO DE GIBRALTAR

Este aeroporto faz parte da pequena península de Gibraltar território Britânico desde 1713, o local é cercado pelo Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Gibraltar tem uma população com pouco mais de 29 mil habitantes e tem um dos aeroportos mais excêntricos do mundo. O que também o coloca na lista dos aeroportos mais perigosos do mundo, isso devido a sua pista de pouso e decolagem que é cruzada por uma grande avenida, onde qualquer pessoa pode atravessar normalmente de um lado para o outro. No momento em que uma aeronave vai pousar ou decolar os semáforos fecham a avenida para o trafego de veículos e da passagem às aeronaves, mesmo com os cuidados tomados os riscos de acontecer algo é muito grande.

AEROPORTO INTERNACIONAL TONCONTÍN

Este aeroporto é considerado o segundo mais perigoso do mundo, isso porque dos os anos 60 até 2011 um total de onze aeronaves não conseguiram pousar com segurança. Este aeroporto esta localizado na capital de Honduras, na América central. O que torna o local perigoso é o seu relevo montanhoso o que obriga os pilotos dos aviões a se aproximarem deslocados em relação ao eixo da pista de pouso. Este é o aeroporto que mais registrou acidentes em nossa lista, sua pista curta, montanhas ao redor uma única entrada e saída para os aviões esses são ingredientes para algo dar errado.

AEROPORTO DA BARRA – ESCÓCIA

A ilha de Barra fica nas Hébridas Exteriores na Escócia com uma população com menos de dois mil habitantes. Esta ilha escocesa chegou ao topo de uma pesquisa global de pilotos e viajantes que a consideram muito perigosa, isso porque os pilotos devem usar a praia como pista de pouso. Outro fato que garantiu a vaga deste aeroporto aqui nessa lista é o fato de em certos horários a maré sobe e cobre toda a pista, o aeroporto conta com três pistas para pouso já que o local frequentemente recebe ventos fortes, para ajudar o piloto na aterrissagem à pista conta postes em suas extremidades que servem para orientar os pilotos caso a maré suba. Conta para mim nos comentários você tem coragem de descer de avião nesse aeroporto?

ESTAÇÃO MC MURDO

Deixamos as lindas praias e vamos aterrissar na Antártica, o local é conhecido como estação Mc Murdo, e pertence aos Estados Unidos, ela é a maior estação cientifica nessa região, o local pode abrigar mais de 10 mil pessoas entre turistas, biólogos e cientistas entre outras pessoas que trabalham na estação. O que torna o local um dos mais perigosos para os pilotos de avião é o fato que a pista é toda feita de gelo, a pista principal pertence ao programa Antártico dos Estados Unidos durante a temporada de campo no verão, o local recebe aviões de grande porte e é ai que mora o perigo, pois as pistas podem rachar o gelo devido ao peso, e o avião afundar na agua, outro fato impressionante é que no verão praticamente não existe pista para pouso isso porque o gelo que é usado como pista derrete se tornando mar novamente.

AEROPORTO DE PARO

Para os menos aventureiros que se arriscarem a conhecer este aeroporto recomendamos que tome algo para acalmar os nervos. Isso porque esse aeroporto é considerado o mais perigoso do mundo, o pequeno aeroporto esta situado entre as montanhas íngremes do Himalaia, para ser mais exato ele fica apenas seis quilômetros do centro da capital de Paro, o que o coloca em primeiro lugar dessa lista é o fato de o aeroporto ser rodeado por picos que chegam a mais de 5.500 metros. O local de aterrissagem é tão perigoso que apenas 17 pilotos do mundo todo têm permissão para pousar neste local. Isso porque se levarmos em conta um pequeno “descuido” o avião pode ir contra um desses picos.

