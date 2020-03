Eduardo Cunha deixou prisão para se submeter a cirurgia

Ele recebeu autorização da Justiça para sair da cadeia

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha deixou a prisão na última quarta-feira (18) para ser submetido a uma cirurgia. Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, Cunha, que cumpre pena no complexo penitenciário de Gericinó (Bangu), recebeu uma autorização da Justiça para sair da cadeia.

Cunha foi encaminhado ao Hospital Copa Star assim que deixou a prisão. A unidade de saúde não quis dar informações sobre a situação médica do ex-deputado.

O ex-parlamentar foi preso em 2016 na Operação Lava Jato, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e depois condenado a mais de 14 anos de prisão. Ele ficou até 2019 em Curitiba, quando foi transferido para Bangu 8.

Ex-presidente da Alerj

Outro que deixou a cadeia temporariamente esta semana foi o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) Paulo Melo. De acordo com o Tribunal de Justiça, ele foi autorizado a cumprir seu regime semiaberto inteiramente em prisão domiciliar, sem necessidade de retornar ao presídio enquanto houver a pandemia do novo coronavírus, conforme decisão da Vara de Execuções Penais.

Melo foi preso em 2017, no âmbito da Operação Cadeia Velha, e depois condenado por envolvimento em um esquema de corrupção com empresas de ônibus.

EBC

