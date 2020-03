Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 16 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas pela internet

O concurso 2.245 da Mega-Sena, que será sorteado na noite de (21), promete pagar um prêmio de R$ 16 milhões.

As apostas podem ser feitas pela internet no portal Loterias Online. É preciso ter mais de 18 anos.

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Em observância às orientações do Ministério da Saúde para prevenção ao novo coronavírus, o acesso do público ao local será reduzido. Quem quiser acompanhar os sorteios pode ficar ligado nas redes sociais da Caixa, tanto no Facebook quanto no YouTube.

