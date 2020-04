Produção industrial cresce 0,5% de janeiro para fevereiro

Na comparação com fevereiro de 2019, indústria recuou 0,4%

A produção industrial nacional cresceu 0,5% na passagem de janeiro para fevereiro deste ano, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados nesta quarta-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar disso, a indústria recuou 0,4% na comparação com fevereiro de 2019.

Houve quedas também no acumulado do ano (-0,6%) e no acumulado de 12 meses (-1,2%), segundo os dados divulgados hoje.

Na passagem de janeiro para fevereiro, 15 das 26 atividades pesquisadas tiveram crescimento na produção, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias (2,7%), outros produtos químicos (2,6%), produtos alimentícios (0,6%), celulose, papel e produtos de papel (2,4%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (3,2%) e produtos de borracha e de material plástico (2,1%).

As máquinas e equipamentos mantiveram o mesmo nível de produção de janeiro. Dez atividades tiveram queda, entre elas produtos derivados de petróleo e biocombustíveis (-1,8%), equipamentos de informática e produtos eletrônicos (-5,8%) e outros equipamentos de transporte (-8,7%).

Entre as quatro grandes categorias de uso, a maior alta foi percebida entre os bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo (1,2%), e entre os bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo (0,5%). Os bens de consumo tiveram queda: bens duráveis (-0,7%) e semi e não duráveis (-0,2%).

