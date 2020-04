Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 42 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (29) prêmio acumulado de R$ 42 milhões.

As seis dezenas do concurso 2.256 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasíia), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

EBC

