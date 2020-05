Governador diz que estados americanos erram ao reduzir restrições

Andrew Cuomo, de Nova York, pediu que decisões sejam baseadas em dados

Os estados norte-americanos que estão reativando as economias, apesar das taxas de infecção crescentes do novo coronavírus, cometem um erro, disse o governador de Nova York, Andrew Cuomo, nessa quarta-feira (6), pedindo que essas decisões sejam baseadas em fatos e dados, e não em política.

Embora números mostrem que Nova York “superou o pior” na luta contra o coronavírus, os casos novos estão aumentando no restante do país, no momento em que a maioria dos estado suaviza as restrições ao comércio e à vida social, disse Cuomo.

“Vemos estados estão reabrindo onde ainda há uma ascendente. Acho que isso é um erro”.

Em Nova York, as hospitalizações causadas pela covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, diminuíram 421, para 9.179 na terça-feira (5), o nível mais baixo em mais de cinco semanas, disse o governador. As intubações também caíram.

“Sim, nossa linha está baixando, nosso número de casos está baixando”, disse Cuomo. “Você tira Nova York dos números nacionais, os números do resto do país estão subindo”.

Segundo Cuomo, mais 232 nova-iorquinos morreram devido à covid-19, aproximadamente a mesma taxa de mortalidade dos últimos dois dias, mas cerca de metade da taxa registrada duas semanas antes.

