Motor de plasma é esperança de um futuro sustentável para a aviação

Gabriela Glette

Em 2019 mais de 3 bilhões de pessoas andaram de avião. Com a popularização das viagens internacionais e ascensão de inúmeras companhias aéreas low-cost, quem sai perdendo mais uma vez é o meio ambiente, já que o setor é responsável por 5% das emissões de gases estufa. A boa notícia é que um grupo de cientistas da Universidade de Wuhan criou um motor que usa plasma, eliminando a necessidade de combustíveis fósseis.

De acordo com o estudo, publicado na revista científica AIP, a tecnologia é capaz de gerar propulsão a jato usando micro-ondas de plasma presentes no ar, dando esperança de maneiras muito mais sustentáveis de se viajar em um futuro próximo.

A técnica consiste em comprimir a ar a alta pressão e, assim ionizar o fluxo de ar pressurizado, conseguindo assim a propulsão necessária. Vale lembrar que, até o momento essa propulsão só era possível com o uso de combustíveis fósseis. Desta maneira, o combustível deste avião é um plasma de alta pressão, feito de ar e eletricidade.

Segundo o líder da equipe, professor Jau Tang, o que o motiva a continuar com a pesquisa é buscar uma solução para o aquecimentio global: “O que move o nosso trabalho é saber que podemos contribuir para solucionar os problemas do aquecimento global causados pelo uso de motores à combustão usados hoje em carros e aviões. Com esta tecnologia não há a necessidade do uso de combustíveis fósseis e nem emissão de gases que contribuem para o efeito estufa”, explica.

