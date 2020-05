Avião com mais de 100 pessoas a bordo cai no Sul do Paquistão

Aeronave caiu em um bairro residencial da cidade de Carachi

Um avião da companhia Pakistan International Airlines (PIA) com cerca de 100 pessoas a bordo caiu hoje (22) em Carachi, no Sul do Paquistão, anunciou a autoridade da aviação paquistanesa.

Imagens transmitidas pela televisão pública do país mostram que a aeronave caiu em um bairro residencial da cidade, a mais populosa do Paquistão.

“O avião caiu em Carachi. Estamos tentando confirmar o número de passageiros, mas, em princípio são 99 e oito tripulantes”, disse à AFP Abdul Sattar Khokhar, porta-voz da autoridade da aviação do Paquistão.

“As últimas palavras do piloto foram para informar que havia um problema técnico. Disseram a ele que tinha duas pistas disponíveis, mas o piloto indicou que queria dar a volta”, disse o ceo da companhia, Arshad Malik, em mensagem de vídeo divulgada após o acidente.

O voo tinha decolado de Lahore, a segunda maior cidade do país.

O Airbus A320 teria 107 pessoas a bordo, de acordo com agência Reuters, 99 passageiros e 8 tripulantes. Dez corpos já foram resgatados.

O Exército paquistanês disse que as tropas paramilitares chegaram rapidamente ao local para prestar socorro e tentar resgatar os tripulantes. Fontes revelaram à Al Jazeera que há várias casas em chamas.

O acidente ocorre poucos dias depois de o país ter retomado os voos comerciais, depois de terem sido interrompidos por causa da pandemia de covid-19.

RTP

