Lojistas preveem queda de até 40% nas vendas de Dia dos Namorados

As vendas do Dia dos Namorados, comemorado na próxima sexta-feira (12), devem ter uma queda de 40% em comparação ao resultado do ano passado nas previsões de 60% dos donos de lojas do estado de São Paulo. Esse é o resultado da pesquisa feita pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo para estimar o impacto da pandemia de coronavírus na terceira data mais importante para o varejo.

Menos pessimistas, os outros 40% dos donos de lojas acreditam que as vendas deverão cair 20% em relação a 2019. Os setores que os lojistas avaliam que têm mais chances de manter o faturamento são o vestuário, a perfumaria e os chocolates.

Em abril, a Serasa Experian apontou para uma queda de 31,8% nas vendas do varejo em comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a atividade do varejo apresenta, segundo o levantamento da consultoria, uma retração de 10,1% em relação ao período de janeiro a abril de 2019.

