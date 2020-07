João Baptista Herkenhoff: Exame de consciência

Todo dia é véspera da morte e anúncio de um parto. Vida, morte, nascimento, renascimento, convergência, ruptura. Esta é a dialética da vida.

Para os que crêem na eternidade da essência humana, não existe a morte, simples passagem, igual a tantas outras que marcam a evolução do cosmos.

Numa Missa de réquiem, ouvi do Padre celebrante uma belíssima explicação, comparando o mistério do pós-morte, para quem se despede do mundo, com o mistério do pós-parto, para a criança que, do aconchego do ventre materno, irrompe para o desconhecido.

Quando jovem eu pensava que esta vida transitória, neste corpo perecível que vestimos, fosse infinita. Tenho hoje a consciência da transitoriedade. Cada manhã eu agradeço ao Senhor o dia que me é concedido.

Paulo Apóstolo tinha pressa de partir. Impaciência com a espera. Não tenho a urgência do Apóstolo. Pudera ser contemplado com o augúrio do Profeta: ver os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração.

Estas reflexões me acorrem porque dias atrás aniversariei. Estou apenas a um passo da mpma hora. Estas datas nos convocam para um balanço geral.

Gostaria de ser indulgenciado por todas as faltas, que são muitas, na pequenez do meu pó.

Que relevassem meu silêncio todos aqueles a quem devia ter agradecido por ajudas, conselhos, exemplos. Não teria descortinado a dimensão social do Evangelho, se não fosse a convivência com D. João Baptista da Mota e Albuquerque, D. Luiz Gonzaga Fernandes, Padre Waldyr Ferreira de Almeida, Irmã Heloísa Maria Rodrigues da Cunha e outros.Jamais teria compreendido que não existe profeta individual, mas que a profecia do mundo moderno é coletiva e partilhada, se não fossem as lutas travadas na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória.

Prezaria que a Misericórdia Divina colocasse lentes de aumento nos pequenos serviços desta modesta vida.

Que o empenho de dar voz a quem não tinha voz, denunciar a injustiça mesmo sob a mira do perigo, junto a caminhantes da mesma caminhada, todos esses pequenos méritos fossem valorizados em cêntuplo.

Que o esforço de proporcionar tratamento humano aos presos tivesse a recompensa prometida aos que viram no encarcerado a imagem do Crucificado.

Que a busca por servir à dignidade da pessoa humana na cadeira de juiz, na tribuna de professor, no livro e no jornal fosse recebida como humilde oferenda Àquele sob cujo selo todos somos rigorosamente iguais, portadores da mesma dignidade e valor porque marcados pelo mesmo sopro divino.

João Baptista Herkenhoff

Juiz de Direito aposentado (ES), professor aposentado e escritor Email- [email protected]

