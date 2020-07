Mostra cultural com artistas locais será transmitida ao vivo pelo Facebook, neste domingo

Acontece neste domingo, às 19h, a 5° MOSTRA VIVARTE – Online Editicion, que tem como objetivo reunir diversos segmentos culturais como teatro, dança, literatura, música e artes visuais, com intuito de difundir e valorizar a produção artística-cultural amapaense .

Pablo Sena, organizador do evento. Foto: Facebook

Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o evento vai ser transmitido ao vivo pela página do organizador do evento, o dançarino e arte-educador Pablo Sena (https://www.facebook.com/pablowsena/). Por isso, o termo Online Editicion, por ser este o primeiro ano em que a mostra acontecerá de forma virtual.

Uatila Coutinho. Foto: Divulgação

Dentre as atrações, haverá a participação especial do bailarino Uatila Coutinho, membro do Balé da Cidade de São Paulo, Cia de Dança Débora Colker, dentre outros. Ainda na dança, o Grupo âmago e Grupo de Danças da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

A 5° MOSTRA VIVARTE também contará com Mc Super Shock, Poetisa Flor que cura mentes, o Coletivo Liga dos Artistas e Coletivo Frêmito.

Segundo a organização do evento, os artistas entendem a importância da realização do evento neste momento. “Em virtude da pandemia do novo coronavírus compreendemos que a arte não pode parar então decidimos realizar a VivArte- Online Editicion, onde artistas submeteram seus trabalhos inéditos ou não e ainda contribuíram com valores em dinheiro em decorrência do caráter do evento”.

Como surgiu





De acordo com a organização, “Esse projeto surgiu em 2016 de forma simples, em um shopping da cidade para encerrar as atividades do semestre de um pequeno grupo de alunos que Pablo Sena ministrava aula na época”.

Já na segunda edição até a quarta, a mostra passou a ser realizada no Teatro das Bacabeiras com caráter filantrópico, para arrecadar fundos e doações a serem destinados às famílias das crianças do projeto social Comunidade em Ação, no qual o professor Pablo ministra aulas gratuitas. Em 2018, o projeto foi eleito o melhor projeto social do Brasil segundo o CNB.

