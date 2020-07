Populares podem votar para construção do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos

Consulta pública visa alinhar CNCT com expectativas da sociedade

Cidadãos estão convidados a opinarem sobre a versão preliminar do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), usado como referência pelas instituições de ensino. A consulta pública aberta na última segunda (6), pelo Ministério da Educação (MEC), fica disponível até a próxima sexta (10).

O CNCT reúne cursos técnicos ofertados pelas instituições de ensino em todo o país, com informações como sua denominação, o perfil do profissional ao concluir cada curso, o respectivo campo de atuação, as normas para o exercício profissional, a infraestrutura mínima que a instituição de ensino deve dispor para a oferta do curso, entre outros dados.

A consulta pública servirá para a produção da versão final do catálogo a ser apresentada ao Conselho Nacional de Educação (CNE), em agosto. A versão preliminar, que está aberta para votação, foi elaborada com ajuda de mais de 200 especialistas, segundo o MEC.

Interessados em participar poderão enviar sugestões preenchendo um formulário disponível no site do catálogo. Para o MEC, a importância da maior participação possível na consulta pública é para que o documento seja alinhado com as demandas da sociedade.

* com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

