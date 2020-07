Exportações batem recorde e produtor rural tem mais um motivo para investir

Este ano, as exportações do agronegócio foram recordes para os meses de junho. Isso porque foi atingida a marca de vendas externas de US$ 10,17 bilhões. Além disso, foram registrados um aumento de 24,5% em relação às exportações em junho de 2019 que obteve US$ 8,17 bilhões nas vendas.

Segundo o Boletim da Balança do Agronegócio, divulgado pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SCRI-Mapa), até hoje nunca, na série histórica (1997-2020), as exportações do agronegócio ultrapassaram US$ 10 bilhões para meses de junho.

Esse dado pode ser animador para o produtor rural, que por conta da pandemia, possivelmente pensou em segurar os investimentos no próprio negócio. Mas, na verdade, este pode ser o momento certo para buscar por peças agrícolas à venda, ou investir em mão de obra qualificada. Afinal, o setor da agricultura tem conseguido excelentes resultados, o que possibilita a produtividade plena.

Caso você, produtor rural, opte por realizar um investimento, é importante estar atento a algumas questões. Com algumas lojas físicas fechadas, em razão da medida de isolamento social, se for necessário comprar algum produto para manutenção do seu maquinário, a venda de peças online é a melhor alternativa. Mas se o seu investimento for em mão de obra, se lembre de instituir regras de higiene que evitem o contato direto e a, possível, proliferação do covid-19. Essa é uma forma segura de ampliar seus negócios e garantir a continuidade dos bons resultados já vistos.

