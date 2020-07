Covid-19: Dois jogadores da NBA testam positivo no Complexo da Disney

Armador Russell Westbrook, do Houston Rockets, também foi infectado



A NBA (liga profissional de basquete dos Estados Unidos) anunciou que dois entre os 322 atletas que realizaram exames para o novo coronavírus (covid-19) no Complexo da Disney testaram positivo. Contudo, a entidade não divulgou o nome dos jogadores e afirmou, em nota, que os dois começaram a cumprir isolamento social de duas semanas em suas casas. A temporada 2019/2020 vai recomeçar em Orlando (EUA) no dia 30 de julho após suspensão em março por causa da pandemia.

“Desde 1º de julho, quando realizamos nosso primeiro teste, 19 jogadores da NBA testaram positivo. Esses jogadores permanecem em suas casas se recuperando até serem liberados de acordo com as diretrizes do CDC [Centros de Controle e Prevenção de Doenças] e as regras da NBA para deixar o isolamento em casa e ingressar no complexo”, afirma a liga em comunicado.

A NBA vem sendo cuidadosa com os protocolos elaborados para a retomada da competição. O pivô do Sacramento Kings Richaun Holmes anunciou através de sua conta no Twitter que terá que cumprir um período maior de quarentena após ultrapassar o limite estabelecido no campus da Disney. O jogador cruzou a fronteira do local determinado para receber uma entrega de comida, conforme esclarecido na rede social: “Após o período inicial de quarentena, cruzei rapidamente e acidentalmente a linha do campus da NBA para pegar uma entrega de comida. Atualmente, estou em quarentena [2° dia] e ainda tenho 8 dias. Peço desculpas por minhas ações e espero me juntar aos meus colegas de equipe nos playoffs”.

Caso semelhante aconteceu com o brasileiro Bruno Caboclo, do Houston Rockets. No último sábado (11), o ala-pivô saiu de seu quarto nas primeiras 48 horas de isolamento social, transgredindo as regras impostas pela organização da competição.



Russell Westbrook testou positivo

O armador Russell Westbrook, do Houston Rockets, anunciou na última segunda (13) em sua conta no Twitter que testou positivo para covid-19 antes de se juntar à equipe, nas dependências da Disney: “Testei positivo para o Covid-19 antes da partida do meu time para Orlando. Atualmente, estou me sentindo bem, em quarentena e ansioso para voltar a meus colegas de equipe quando for liberado. Obrigado a todos pelos votos de felicidades e apoio contínuo. Por favor, leve esse vírus a sério. Fiquem seguros. Usem máscara”.

