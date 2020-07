PF prende mais um suspeito de divulgar cenas de abuso sexual infantil

Homem de 36 anos foi preso em Campo Grande, zona oeste do Rio



Policiais federais prenderam hoje (14) em flagrante mais um suspeito de armazenar e distribuir arquivos com cenas de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. O homem, de 36 anos, tinha posse de arquivos com imagens de violência sexual contra crianças.

Ele foi preso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele, no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.



Veja também:

Rock e política: o laço que deu certo

África: falta de registro de óbito dificulta monitoramento de covid-19

Sisu 2020.2 teve 814,47 mil inscritos e o resultado sai nesta terça (14)

Este é o terceiro suspeito de envolvimento com o compartilhamento de imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes preso em pouco mais de uma semana.

Todo o material apreendido com o homem preso hoje será submetido a perícia, para verificar se ele também produzia as cenas. No dia 6 de julho, um homem de 68 anos foi preso. No dia 9, foi a vez de um homem de 65 anos. Os dois também haviam sido detidos em flagrante durante cumprimento de mandados de busca e apreensão na zona oeste da cidade.



EBC

Conheça a coleção da Baiuca do Chico Terra Publicado por Chico Terra em Sábado, 11 de julho de 2020

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...