ICMBio reabre amanhã o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará

Parque foi fechado em março, como medida de prevenção de covid-19



O Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, será reaberto à visitação pública a partir de amanhã (8), após meses fechado devido à pandemia de covid-19. A portaria de autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foi publicada hoje (7) no Diário Oficial da União.

A reabertura será feita de forma gradual e monitorada, mediante cumprimento dos protocolos de segurança sanitária, como o uso obrigatório de máscara de proteção facial, durante todo o período que os visitantes estiverem no interior do parque, e disponibilização de álcool gel 70% ou produto de higienização para as mãos, por meio dos operadores e prestadores de serviços.

Veja também:

Vagas de emprego do Sine Macapá para 7 de agosto com inscrições pela web

Amapá tem 37.735 casos confirmados, 2.761 em análise laboratorial, 25.864 pessoas recuperadas e 594 óbitos

Ensino Híbrido: saiba mais sobre essa modalidade

Também será necessário proceder a desinfecção de ambientes e objetos nos espaços comuns, priorizar os atendimentos online e distribuir o número de visitantes ao longo do tempo e do espaço, para evitar aglomerações e picos de visitação. Nos transportes terrestre e aquaviários de visitantes, será necessário adequar a lotação para cumprir as recomendações de distanciamento, assim como nos restaurantes, onde as mesas devem ficar a, pelo menos, 2 metros de distância uma da outra.

Uma portaria do ICMBio suspendeu a visitação em unidades de conservação federais, desde 22 de março, como medida de prevenção à disseminação do novo coronavírus no país. A reabertura dos parques está acontecendo de forma gradual, respeitando as normas e protocolos dos estados e municípios onde estão localizados. Outros parques, como o Nacional de Brasília, e os do Rio Grande do Sul, já foram reabertos.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...