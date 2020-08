Os 10 cursos gratuitos e a distância do SENAI mais procurados durante pandemia

Com vagas abertas e gratuitas em cursos de aperfeiçoamento e requalificação profissional, desde o ínicio de março o SENAI superou a marca de 1 milhão de matrículas realizadas em todo Brasil

Muitos brasileiros aproveitaram as longas semanas de isolamento social para adquirir novos conhecimentos ou aperfeiçoar antigas habilidades. Com vagas abertas e gratuitas em cursos de educação a distância (EaD) desde o início da pandemia, em março, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) alcançou a marca de 1 milhão de matrículas realizadas em cursos autoinstrucionais de iniciação e aperfeiçoamento profissional. Os dez cursos mais procurados pelos brasileiros somaram, juntos, mais de 708 mil matrículas.

O ranking chama atenção pela sua relação com o momento que estamos vivendo, por exemplo, para o interesse no curso Segurança do Trabalho, tema que ganha maior relevância com os desafios da gestão de segurança no ambiente laboral trazidos pela pandemia do novo coronavírus. Na mesma linha são os cursos de finanças pessoais, tecnologia da informação e comuniação e empreendedorismo.

Outro aspecto relevante foi o interesse por cursos relacionados à indústria 4.0, que apareceu na quinta colocação, o que demostra a preocupação dos trabalhadores e das empresas em incorporar novas tecnologias no processo produtivo. A lista é composta por cursos de curta duração, com carga horária de 14 horas a 20 horas, e que não têm requisitos de iniciação profissional dos interessados.

“Os resultados demonstram que cada vez mais a sociedade reconhece a importância de se qualificar e de se preparar para o futuro do trabalho. O SENAI buscou ajudar o Brasil em um momento tão difícil para todos”, afirma o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi.

Para ter acesso aos cursos e às vagas, basta acessar a plataforma Mundo SENAI, fazer um cadastro simples e começar a se requalificar.

Conheça dos 10 cursos do SENAI mais procurados durante a pandemia

1º – Segurança do Trabalho: 120.487 matrículas

O curso visa sensibilizar os participantes do curso para as questões básicas da prevenção de acidentes e segurança do trabalho, de forma a criar uma mentalidade prevencionista. Duração: 14 horas

2º – Finanças pessoais: 96.374 matrículas

O curso tem como objetivo sensibilizar os participantes do curso da importância do equilíbrio financeiro para obter mais qualidade de vida, tranquilidade e motivação. Duração: 14 horas

3º – Tecnologia da Informação e Comunicação: 84.843 matrículas

O curso visa apresentar os principais temas relacionados à infraestrutura de TI, serviços de redes, software, hardware, normas e padrões técnicos. Duração: 14 horas

4º – Noções Básicas de Mecânica Automotiva: 73.513 matrículas

Descubra neste curso quais são os principais componentes e aprenda como funcionam os automóveis, conhecendo as forças físicas envolvidas e os mecanismos por trás do funcionamento dos veículos automotores. Duração: 14 horas

5º – Desvendando a Indústria 4.0: 68.167 matrículas

O curso visa apresentar a Indústria 4.0, propiciando ao aluno a introdução ao tema e a obtenção da base conceitual das tecnologias habilitadoras que suportam a Indústria 4.0. Duração: 20 horas

6º – Fundamentos de Logística: 62.757 matrículas

Descubra neste curso o que é necessário para administrar o patrimônio e os recursos de uma empresa, conhecendo a história, os principais conceitos e definições da área. Duração: 14 horas.

7º – Lógica de Programação: 59.405 matrículas

O curso visa conhecer os conceitos básicos sobre lógica de programação, tipos de dados, estruturas de controle e repetição e exemplos do uso de variáveis homogêneas e heterogêneas. Duração: 14 horas

8º – Educação ambiental: 49.859 matrículas

O curso visa sensibilizar os participantes para as questões básicas da educação ambiental, de forma a criar uma mentalidade prevencionista, com relação ao meio ambiente. Duração: 14 horas

9º – Metrologia: 46.954 matrículas

O curso visa proporcionar aos alunos o conhecimento básico necessário à aplicação e interpretação das medidas na área da mecânica. O curso tem como objetivo explorar os principais temas relacionados à metrologia desde os instrumentos mais básicos como as réguas até instrumentos com um grau maior de precisão. Duração: 14 horas.

10º – Empreendedorismo: 45.833 matrículas

O curso de empreendedorismo tem por objetivo oferecer conhecimentos sobre o ato de criação de novos empreendimentos nos mais diversos setores. Duração: 14 horas.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...