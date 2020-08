Itália fecha boates em meio a aumento de covid-19 entre jovens

É a 1ª volta às restrições no país, um dos mais atingidos pela doença



A Itália deve fechar discotecas e clubes e tornar obrigatório o uso de máscara ao ar livre em algumas áreas durante a noite, na primeira volta de restrições à medida que os casos do novo coronavírus aumentam em todo o país, especialmente entre pessoas mais jovens.

Os novos casos na semana passada na Itália, o primeiro país europeu a ser duramente atingido pelo novo coronavírus, foram mais do que o dobro dos registrados há três semanas, e a idade média das pessoas que contraem o vírus caiu para menos de 40 anos, mostraram dados.

As novas regras começarão nesta segunda-feira (17) – dois dias depois de um feriado, quando muitos jovens saíram para dançar – e irão até o início de setembro.

As máscaras serão exigidas entre as 18h e as 6h em áreas próximas a bares e pubs e onde os encontros são mais prováveis.

“Não podemos anular os sacrifícios feitos nos últimos meses. Nossa prioridade deve ser a de abrir escolas em setembro, com toda a segurança”, disse o ministro da Saúde, Roberto Speranza, no Facebook. No sábado (15), ele pediu aos jovens que sejam mais cautelosos, pois “se infectarem seus pais e avós, correm o risco de causar danos reais”.

Reuters

