Vagas de emprego do Sine Macapá para 18 de agosto com inscrições pela web

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta vagas de emprego em Macapá para esta terça-feira (17). O atendimento ao público está suspenso na sede do órgão e os candidatos interessados devem encaminhar e-mail com currículo anexado.

As inscrições e cadastros devem ser feitos pela internet, no e-mail [email protected]. As vagas estão disponíveis apenas para o dia divulgado.

O atendimento do Sine por e-mail já era feito para as empresas que ofertam as vagas e agora o órgão estendeu para os interessados em enviar currículos. A alternativa, que visa compensar o tempo em que o Sine ficou fechado, deve durar até o fim do decreto de isolamento.

Veja as vagas disponíveis de acordo com as solicitações das empresas, para terça-feira:

açougueiro

almoxarife

assistente financeiro

auxiliar de depósito

desenhista técnico de topografia (topógrafo)

eletricista de instalações de veículos automotores

manicure/pedicure

mecânico florestal

mestre de obras

motorista de caminhão

operador de retro-escavadeira

operador de rolo compactador

pedreiro

pintor de obras

servente (construção civil)

técnico de refrigeração(instalação)

torneiro mecânico

vigia

zelador

Do G1 Amap[a

