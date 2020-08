Cerpis retoma atendimentos e terapias presenciais para pacientes cadastrados

Unidade está atendendo com 50% da capacidade e com as terapias e tratamentos sendo agendados. Todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para evitar novos casos de covid-19.



Claudia Cavalcanti

O Centro de Referência em Praticas Integrativas e Complementares em Saúde (Cerpis) retornou no dia 3 de agosto com os atendimentos presenciais para pacientes cadastrados. Como medida de segurança devido à pandemia do novo coronavírus, a unidade está atendendo com 50% da capacidade e com as terapias e tratamentos sendo agendados através de horário marcado pela equipe, para evitar assim a aglomeração de pessoas.

Referência no Amapá em medicina popular, integrativa e complementar, o Cerpis tem como objetivo oferecer à população acesso ao serviço gratuito aos métodos terapêuticos e de comprovação cientifica.

Ao todo são ofertados 33 tipos de tratamentos e terapias na unidade, entre eles: acupuntura clínica, terapia ocupacional, cuidados com a coluna, terapia da dor, fisioterapia integrada e pilates terapêutico.

Durante os meses de junho e julho o Cerpis adotou o teleatendimento para dar continuidade à assistência prestada aos pacientes já cadastrados. O foco das orientações foi para o fortalecimento da imunidade e equilibrar a mente e o corpo dos usuários.

Veja também:

Vagas de emprego do Sine Macapá para 21 de agosto com inscrições pela web

Momento Espírita: O valor do tempo

PF deflagra operação contra crimes fundiários no Amapá

O diretor geral do Cerpis, Elziwaldo Lobo Monteiro, explicou que foram tomadas todas as medidas preventivas para garantir a segurança de servidores e pacientes, considerando principalmente que grande parte dos usuários que frequentam a unidade são idosos, que pertencem ao grupo de risco da covid-19.

“Como estamos atendendo com hora marcada, pedimos para os nossos pacientes que não cheguem antecipados e nem atrasados, e na entrada colocamos o uso obrigatório de máscara, álcool e verificação de temperatura e pressão arterial. Isso tem nos dado um resultado muito positivo e a maioria dos pacientes que estavam em teleatendimento já estão sendo atendidos de forma presencial”, disse.

Para mais informações, os usuários podem ligar para o número (96) 98408-7728. Assim como o Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal), que retornou com as consultas ambulatoriais presenciais na última quarta-feira, 20, o aumento da capacidade de atendimento irá respeitar a curva de contaminação divulgada pelos boletins de novos casos de covid-19 no Amapá.

Portal GEA AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...