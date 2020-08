COVID 19 – Concurso Internacional de Redação de Cartas é cancelado

Os Correios informam que, em razão da pandemia – que acabou por afetar o calendário escolar em todo o país -, lamentavelmente o 49° Concurso Internacional de Redação de Cartas foi cancelado.

Em pleno andamento da edição deste ano, o Brasil e o mundo foram surpreendidos com a declaração de pandemia de COVID-19, emitida pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Diante desse novo cenário, as escolas foram fechadas em todo o território nacional, impossibilitando a continuidade das próximas fases do certame.

Ressalta-se que a decisão pelo cancelamento se dá em razão das diversas medidas tomadas pela comunidade escolar, em consonância às particularidades de cada região do Brasil. Devido a essas especificidades regionais, não foi possível o estabelecimento de um padrão nacional de atuação, e nem a manutenção do princípio da isonomia, que garante condições igualitárias de participação a todos os inscritos.

Os Correios valorizam essa parceria com a comunidade escolar, estabelecida desde 1972, uma vez que o concurso já é tradicionalmente incluído no calendário letivo de diversas instituições de ensino.

A empresa faz um agradecimento especial e se solidariza com o empenho de gestores, professores, alunos e pais, nos esforços para superar as dificuldades que a pandemia tem ocasionado em todas as atividades no Brasil e no mundo.

EBC

