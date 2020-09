Dicas para lidar com a saúde mental em casa

Uma das consequências mais devastadoras da pandemia da Covid-19 é o estrago causado na saúde mental da população. O longo período em isolamento social, o medo da morte, as grandes preocupações com a saúde, o mundo totalmente diferente, a crise financeira e a rotina bagunçada são fatores propícios para o desenvolvimento de transtornos mentais e emocionais.

Tentando ampliar a difusão do conhecimento sobre o tema, estudantes e professores de psicologia lançaram uma cartilha, contendo algumas informações úteis sobre nossa saúde mental. É hora de todos se ajudarem mutuamente. Por isso, preparamos algumas dicas que podem colaborar no enfrentamento desse momento difícil em casa.

Comece a praticar atividades relaxantes

O relaxamento é essencial para aliviar o estresse da pandemia. Uma das formas mais utilizadas pelas pessoas que querem cuidar da mente nesse momento é a prática de atividades que proporcionam esse sentimento, como o ioga e a meditação. Se você não tem familiaridade nenhuma com estas práticas, pode ser a hora de aprender. Durante a pandemia, muitos instrutores estão oferecendo aulas grátis e ao vivo. Assim, você consegue se acostumar com as instruções, tirar dúvidas e incluir as atividades em sua rotina.

Cuidado com a alimentação

A alimentação tem uma grande influência em nossa saúde mental. Alguns alimentos são ricas fontes de nutrientes que combatem o estresse e colaboram para o bem estar. Isso acontece porque alguns compostos ajudam na produção de serotonina, o hormônio do bom humor. São eles: triptofano, magnésio, ácido fólico, vitamina B6, cálcio, entre outros. Por isso, consuma muitas frutas e vegetais verdes, e evite alimentos com muita gordura ou açúcar.

Mantenha uma rotina

A pandemia chacoalhou a rotina de todas as pessoas do mundo. No entanto, é fundamental tomar os cuidados para manter o nosso cotidiano regular. Tente dormir e acordar na mesma hora, estabeleça horários para trabalhar e separe um bom tempo para lazer e diversão.

Uma das dicas para auxiliar aqueles que têm dificuldades com rotina é a manutenção da casa organizada. Em coluna no SWEETESTHOME, a Personal Organizer Raíssa Alvarez destacou a importância que os ambientes podem ter em nossa saúde mental, já que a organização dos espaços físicos provoca sensações de organização também em nosso cérebro, auxiliando na criatividade e na conservação da rotina.

Desligue-se quando necessário

A enorme quantidade de informação que consumimos todos os dias pode ser prejudicial para a saúde mental, principalmente em momentos como este, em que boa parte das notícias é negativa. Por isso, você deve ter controle sobre o seu consumo de conteúdo e saber se desligar da TV e das redes sociais quando perceber que isso está comprometendo o seu humor e as suas emoções.

