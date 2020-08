Professores e alunos de Psicologia criam cartilha gratuita sobre saúde mental na pandemia

Cartilhas são disponibilizadas na internet e têm linguagem simples

Temas como ansiedade, convivência entre pais, avós e filhos e empatia durante a pandemia são retratados em cartilhas produzidas pela Liga Acadêmica de Terapia Cognitivo-Comportamental (LATCC), grupo formado por professores e alunos de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e disponibilizadas gratuitamente na internet.

O material foi criado com objetivo de falar sobre saúde mental a partir de pesquisas acadêmicas. “Com a pandemia, centralizamos esforços para o tema. Em um primeiro momento, publicamos uma cartilha para pais e responsáveis com opções de atividades lúdicas com os filhos, separadas por faixa etária. Tentamos mostrar a importância de olhar para o outro”, explica a doutoranda Evlyn Rodrigues, uma das integrantes da LATCC.

Para a coordenadora da LATCC, a psicóloga e professora de Psicologia da Uerj Ângela Donato Oliva, a ação é um exemplo de como usar produção acadêmica em prol da sociedade. “O conhecimento tem que ser abrangente, atingir o máximo possível de pessoas. Por isso as cartilhas são gratuitas e têm linguagem simples, apesar de haver uma construção teórica por trás”, destaca.

Confira, abaixo, as cartilhas disponíveis.

LIGAndo pais, filhos e avós na #quarentena

Ansiedade em tempos de isolamento social

Por que me sinto assim? Compreendendo, à luz da psicologia, minhas reações à pandemia de COVID-19

Empatia e cooperação frente à COVID-19

* Com informações da CCS/CAPES

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

