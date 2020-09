Dólar é pressionado ante real em meio a esperanças de vacina

No início desta segunda-feira, dólar recuava 0,57%



O dólar começou a segunda-feira em queda contra o real, refletindo a melhora no sentimento internacional devido a esperanças sobre o desenvolvimento de uma vacina para a covid-19, enquanto a inflação local continuava no foco dos investidores em semana de decisão de política monetária do Banco Central.

Às 9h09, o dólar recuava 0,57%, a R$ 5,3026 na venda.Na B3, o dólar futuro era negociado em queda de 0,33%, a R$ 5,306.

O dólar negociado no mercado interbancário fechou a última sessão, na sexta-feira, em alta de 0,25%, a R$ 5,3331 na venda.

EBC

