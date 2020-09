Comitê Paralímpico lança galeria em museu virtual

A mostra tem audiodescrição em língua de sinais na página do museu



O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lançou hoje (21) uma galeria virtual em 3D no eMuseu do Esporte. A exposição traz as conquistas dos atletas brasileiros desde os Jogos Paralímpicos Rio 2016. A mostra é acessível, com audiodescrição e Língua Brasileira de Sinais (Libras). A plataforma pode ser acessada na página do museu.

“Servirá para registrar os feitos atletas paralímpicos. Atletas paralímpicos nem sempre têm o espaço ao qual fazem jus. O eMuseu certamente preencherá uma lacuna importante”, comemorou o presidente do CPB, Mizael Conrado, durante a transmissão que marcou o lançamento.

O nadador Daniel Dias, que acumula 24 medalhas em jogos paralímpicos, falou da importância do esporte na sua vida. “O esporte me mostrou que não devo colocar limites de realização e de capacitação na minha vida. O esporte me mostrou que não importa se temos braços ou não, isso não me define”, disse, durante a cerimônia virtual.

Esse foi o primeiro dos eventos que o CPB realiza nesta semana para comemorar o Dia do Atleta Paralímpico – 22 de setembro. Amanhã (22), será feito um evento com atletas e influenciadores digitais, transmitido pelos canais do comitê no Facebook e no Youtube.

Os debates ao vivo vão ocorrer em dois horários, às 15h e às 18h. Entre os atletas que participam das conversas estão: a parataekwondista Débora Menezes, os velocistas Fabrício Ferreira, Verônica Hipólito e Yohansson Nascimento e os nadadores Roberto Alcalde e Susana Schnarndorf. O youtuber Bruno Carneiro Nunes, o Fred do canal Desimpedidos também é um dos convidados.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...