Depois de atrasos, SpaceX finalmente consegue lançar mais 60 satélites Starlink

Danielle Cassita

Depois de duas semanas de atrasos, a SpaceX finalmente conseguiu lançar seu 13º lote de satélites Starlink, que farão parte da megaconstelação de satélites em que a empresa vem trabalhando. O lançamento ocorreu nesta terça-feira (06) no Kennedy Space Center, da NASA, com um foguete Falcon 9 que levou um lote com 60 satélites para a órbita. Este lançamento representou a 17º missão da SpaceX neste ano.

A missão deveria ter sido lançada em setembro, mas sofreu vários adiamentos devido a condições climáticas desfavoráveis e problemas no sistema em solo. Com o tempo mais amigável desta vez, o foguete Falcon 9 pôde lançar novo o lote de satélites, que estavam programados para se separarem do foguete cerca de 60 minutos depois do lançamento. Então, apenas 9 minutos após o lançamento, o primeiro estágio do foguete voltou à Terra e pousou em uma embarcação da SpaceX que já estava posicionada para recebê-lo no oceano Atlântico.

