Joe Biden diz que será o presidente para todos os americanos

O candidato democrata Joe Biden disse hoje (7) em uma rede social estar “honrado” por ter sido eleito presidente dos Estados Unidos. O candidato disse ainda que será o presidente para todos os americanos, não apenas para os que votaram nele.

A mensagem de Biden foi publicada após agências de notícias terem anunciado que ele já havia conquistado os 270 delegados nas eleições americanas, número suficiente para ser declarado vencedor do pleito.

“América, estou honrado por você ter me escolhido para liderar nosso grande país. O trabalho que temos pela frente será árduo, mas eu prometo a você o seguinte: serei um presidente para todos os americanos – quer você tenha votado em mim ou não. Vou manter a fé que você colocou em mim”, disse Biden.

Nos últimos dias, as agências de notícias já noticiavam o aumento da vantagem de Biden sobre o adversário, o presidente republicano Donald Trump, especialmente no estado da Pensilvânia.

Pouco depois das 13h, no horário de Brasília, as agências informaram que Biden venceu no estado, levando os 20 votos em disputa no Colégio Eleitoral.

A vice-presidente da chapa de Biden, Kamala Harris, também se manifestou na rede social, dizendo que estas eleições não são apenas sobre Joe Biden e sobre ela, e sim sobre a alma dos Estados Unidos e sua disposição de lutar por ela. “Temos muito trabalho pela frente”.

Por meio de sua rede social, Trump também se manifestou. Em sua conta no Twitter, ele disse, em caixa alta, ter vencido a eleição, de longe.

“Eu ganhei essa eleição, de muito”, tuitou Trump. Logo abaixo, o Twitter colocou uma advertência na postagem dizendo que não havia confirmação de fontes oficiais sobre a declaração do presidente.

A expectativa é que Biden faça um pronunciamento na noite de hoje como novo presidente eleito dos Estados Unidos.

