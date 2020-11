WhatsApp Beta ganha função para mudar visual de conversas no Android

WhatsApp liberou recursos de personalização na versão Beta do app para Android e iPhone (iOS)

O WhatsApp está trabalhando em recursos de customização para papéis de parede nos chats do mensageiro. A informação é do WABetaInfo, site conhecido por divulgar novidades do app de mensagens mais popular do mundo em primeira mão. A nova função está em fase de testes e já havia sido flagrada pelo site especializado no mês passado, na versão Beta do mensageiro para iPhone (iOS). A novidade é que o recurso foi liberado neste sábado (14) para usuários do WhatsApp Beta para Android, trazendo um total de 61 novos wallpapers.

As atualizações do WhatsApp Beta para Android trazem a possibilidade de customizar o wallpaper dos chats no mensageiro. Dentre os recursos estão 32 papéis de parede para o tema claro e outros 29 para o tema escuro, com um total de 61 novos cenários para as conversas. Também é possível adicionar cores sólidas para o plano de fundo e, caso o usuário queira, pode customizar a opacidade da cor para definir maior transparência ou sobrepor os desenhos típicos do mensageiro.



O recurso também permite definir um papel de parede diferente para cada conversa, o que garante ainda mais personalização no WhatsApp. Segundo o WABetaInfo, a versão web do app de mensagens também permitirá customizar os fundos dos chats com cores diferentes.

O site especializado se limita a dizer que os recursos serão disponibilizados em breve, no entanto, ainda não há data prevista de lançamento da funcionalidade para o WhatsApp Web ou para o aplicativo estável do mensageiro.

