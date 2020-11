Médicos promovem teleatendimento gratuito sobre diabetes nesse sábado

Interessado conversará com médicos de várias especialidades

Usuários das redes sociais do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) poderão, a partir das 9h deste sábado (21), ter acesso a sessões de teleorientação gratuita sobre o diabetes, com a participação de médicos voluntários de diversas especialidades. A ação faz parte do Projeto 24 Horas pelo Diabetes, organizado pelo CBO. Para participar das sessões de teleatendimento, os interessados em tirar dúvidas sobre a doença devem se inscrever antes pelo site www.24hpelodiabetes.com.br.

A informação foi dada à Agência Brasil pelo vice-presidente do CBO e coordenador do Projeto 24 Horas pelo Diabetes, Cristiano Caixeta. Ele lembrou que o projeto foi criado pelo Conselho em abril deste ano, no auge da pandemia do novo coronavírus, e disponibilizou para a população dez salas de teleatendimento visando orientar e tirar dúvidas sobre temas relacionados à oftalmologia. Como o índice de aceitação na pandemia foi bastante elevado – 97% das pessoas deram nota 9 e 10 ao atendimento, o CBO resolveu agora em novembro, quando se celebra o Mês do Diabetes, estender o projeto a todas as especialidades afetadas pela doença.

Consulta agendada

O interessado entra no site, preenche um formulário, escolhe um horário e recebe um link que vai levá-la, na hora agendada, a uma das salas para um bate-papo com vários especialistas. “A ideia não é trocar receita de ninguém, mas orientar , tirar dúvidas, esclarecer. Você vai poder, durante 15 minutos, conversar o que quiser sobre a sua doença, com esses médicos. É o paciente que define o tema”, informou o vice-presidente do CBO.

Dúvidas sobre como prevenir e tratar o diabetes, sinais que podem ser indicação da doença, o que um paciente de diabetes pode ou não fazer são algumas das questões que poderão ser esclarecidas pelos médicos voluntários da iniciativa. “O intuito da ação é promover o ensino. A gente vai orientar tudo que a pessoa quiser saber”. Cristiano Caixeta explicou que o projeto pretende também desmistificar informações falsas que circulam pela internet. “A gente vai colocar profissionais qualificados para poder tirar essas dúvidas dos pacientes”.

O oftalmologista esclareceu que o diabetes é uma doença que atrapalha a microvascularização de vários órgãos do corpo humano, como rins, pulmão, coração, fígado, cérebro “e o olho também”, que é um órgão extremamente vascularizado. A retinopatia diabética, por exemplo, pode provocar graves comprometimentos na qualidade da visão, afirmou.

Corpo clínico geral

Os voluntários que participarão do projeto integram as sociedades brasileiras de Cardiologia (SBC), de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), de Diabetes (SBD), de Endocrinologia (SBE), de Pediatria (SBP), de Geriatria (SBG) e de Nefrologia (SBN), além dos conselhos de Nutrição, Enfermagem, Educação Física. “Porque a gente quer, com esse evento, abraçar esse paciente como um todo. A gente quer mostrar que o paciente é um ser único e um ser humano que deve ser olhado por todos, em um conjunto só”.

O teleatendimento vai funcionar das 9h às 17h. “É uma prestação de serviço público para bater papo, para esclarecer. Porque a gente entende que a melhor maneira de prevenir e de cuidar essa doença é com informação correta”. Segundo o vice-presidente do CBO, o chamado comércio da cura que existe atualmente é muito perigoso e propaga a venda de produtos ilícitos. “A gente tem que tomar bastante cuidado com isso”, concluiu.

