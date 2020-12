Procura pelo telefone das empresas teve aumento durante a Black Friday

Buscas por atendimento tiveram um aumento considerável durante o período de descontos

Na última sexta-feira de novembro, no dia 27, aconteceu a Black Friday 2020. Ela foi um grande sucesso de vendas, principalmente no comércio eletrônico, que bateu recorde de pedidos.

Com o grande aumento das compras online, houve também um aumento expressivo de reclamações e no número da procura pelo atendimento telefônico de algumas das principais empresas do Brasil, principalmente as que atuam no ramo varejista.

Pesquisa

Segundo dados levantados pelo portal Abri, que auxilia os consumidores a conseguirem entrar em contato com as principais empresas do Brasil, na sexta-feira, 27, algumas lojas chegaram a ter um aumento de até 175% na busca pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) se comparado à sexta-feira da semana anterior.

Empresas líderes de busca

Liderando o ranking das empresas que tiveram o contato telefônico mais buscado está o Shoptime, que teve um aumento de cerca de 175% durante a Black Friday. A empresa foi seguida pelo Kabum, que teve um aumento de 152% e também pela Americanas, que teve um aumento de 141% em relação à sexta-feira anterior à Black Friday.

As outras empresas que compõem o ranking da lista e que tiveram números consideráveis são: Casas Bahia, com um aumento de 116%; Ponto Frio, com um aumento de 94%; Magazine Luiza, com um aumento de 93%; Amazon, com um aumento de 83%; Riachuelo, com um aumento de 35%; Decolar, com um aumento de 25%, e finalizando com Mercado Livre, com um aumento de 22%.

Ainda segundo o Abri, é bem comum que em épocas específicas o volume de busca pelo atendimento de algumas empresas aumente bastante, seja em ações especiais ou quando elas passam por algum contratempo que prejudique ou gere alguma dúvida no consumidor.

Reclamações

Um levantamento do Reclame Aqui mostra uma correlação entre o aumento das buscas pelo SAC e das reclamações durante a Black Friday, já que os principias problemas relatados no dia foram nas categorias de aparelhos eletrônicos, celulares, vestuário e itens de informática, que é justamente o ramo em que atuam 9 das 10 empresas que mais tiveram buscas pelo telefone de contato.

