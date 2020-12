Papai Noel dos Correios Digital – Cartinhas ainda podem ser adotadas nas últimas semanas da campanha

Uma das ações natalinas mais queridas do país está entrando em sua reta final. Mais de 85 mil cartas de todo o país foram selecionadas e disponibilizadas na internet pela campanha Papai Noel dos Correios 2020, que neste ano acontece em formato digital. Ao total, 65% das cartinhas já foram adotadas, ou seja: ainda dá tempo de reunir a família, amigos e colegas de trabalho para, juntos, ajudarem a concretizar os sonhos de milhares de crianças que escreveram ao Bom Velhinho.

Para adotar uma cartinha, basta acessar o blog da campanha, clicar em “Seja você Noel” e seguir os passos indicados. Com base na localidade informada, serão disponibilizadas as cartinhas e as sugestões de locais para entrega dos presentes.

No Amapá, o prazo para a adoção e entrega do presente segue até a próxima semana. Haverá plantão neste sábado (12), exclusivo para atendimento de entrega dos presentes, pelos padrinhos.

A operação de recebimento, tratamento e entrega dos presentes pelos Correios também já começou. Muitas bolas, bonecas, calçados e até material escolar estão sendo recebidos nos pontos de entrega espalhados pelo Brasil. Os Correios estão recebendo os presentes presencialmente, sempre com atenção aos protocolos de segurança – uso de máscaras e distanciamento –, para evitar aglomerações.

Em Goiás, a empresa também montou o sistema “drive-thru, para receber os presentes com segurança e proporcionar comodidade aos padrinhos e madrinhas.

É importante ressaltar que os padrinhos devem ficar atentos, pois cada Estado possui prazos, locais e horários de funcionamento dos pontos de entrega diferenciados. Todas essas informações estão disponíveis no blog da campanha.

Solidariedade – Incentivar a escrita por meio das cartinhas – propagando, entre as crianças, valores como solidariedade e esperança-, e, sempre que possível, atender aos pedidos de presentes daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Estes são os principais objetivos desta ação, que possui mais de 30 anos de história.

A iniciativa contempla cartas enviadas por crianças de até 10 anos de idade e estudantes de escolas públicas escolhidas pelas secretarias de educação, matriculadas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, além de crianças acolhidas em creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos parceiros.

Os Correios contam, mais uma vez, com a participação voluntária dos brasileiros nessa grande corrente do bem, mesmo no contexto tão peculiar que estamos vivenciando neste ano de 2020.

Mais informações sobre a campanha Papai Noel dos Correios também podem ser acessadas nas redes sociais da empresa.

