Como comprar presentes de Natal pela internet?

A contagem regressiva para o Natal de 2020 já começou! As festas de fim de ano estão se aproximando e para evitar as longas filas e aglomerações nos shoppings, você pode optar por fazer as suas compras online.

Se você é iniciante na realização dessas transações ou apenas quer recomendações de como fazer suas compras de maneira segura e economizar uma grana, fique atento para as próximas dicas:

Planejamento

Lista de presentes

Separe de antemão as pessoas que serão presenteadas e o que você pretende dar para cada uma delas. Caso algum item da sua lista esteja fora do seu orçamento ou não esteja disponível até o natal, tenha em mente outro presente para ser o substituto dele.

Organize o seu orçamento

Elabore um orçamento global e uma faixa de preços para cada um dos presentes e se atenha a esta programação, assim você evita sustos na sua conta do cartão de crédito e diminui as chances de endividamento que, algumas vezes, demora muitos meses para ser solucionado.

Como pesquisar?

Para pesquisar o seu produto é simples, coloque nos buscadores (Google, Yahoo etc), o nome do produto com a marca desejada e clique em pesquisar.

Tenha atenção especial para eletrodomésticos, principalmente as suas especificações, para ter a certeza de que está analisando o produto correto.

Confira o seu produto em sites como o Google Shopping, que mostra o histórico de preços e qual a loja que oferece o produto. Caso não queira usar o google shopping, outros exemplos de buscadores de preço são o zoom, Buscapé e Bondfaro.

Segurança

Compartilhar seus detalhes de cartão de crédito ou conta bancária online pode ser difícil, mas existem algumas dicas para você se proteger e manter seguros seus dados de navegação. Como, por exemplo, o uso da VPN para manter a sua conexão privada e evitar que seus dados sejam interceptados por terceiros. A seguir mencionamos outras dicas valiosas para aumentar a sua segurança:

Compre apenas em lojas conhecidas, faça uma pesquisa online para saber se este é o endereço correto da loja, desta forma, analise se o endereço tem erros de ortografias ou se terminam com .com (mais confiáveis) ao invés de .net. Cuidados com ofertas arrasadoras! Muitas vezes os hackers utilizam estas ofertas para clonar seus dados em páginas falsas. Verifique se o site é seguro. Para isso, observe algumas coisas como:

A presença do símbolo de cadeado na barra de endereço ao lado do endereço do site.

na barra de endereço ao lado do endereço do site. Se o endereço do site começa com https://. Isto indica uma certificação mais segura do que endereços do tipo http:// .

Isto indica uma certificação mais segura do que endereços do tipo . O certificado de validade do site. Ao clicar no símbolo do cadeado ou à esquerda da barra de endereço, as informações no certificado do site devem ser reveladas. Isso deve indicar quem registrou o site. Caso tenha um aviso sobre um certificado, evite realizar as compras neste website.

Mantenha o antivírus atualizado e utilize senhas fortes para as contas registradas nos sites. Não utilize Wi-Fi público. Pague com cartão de crédito. Ou utilize serviços online como o PayPal, pois assim, os golpistas não conseguirão ter acesso aos seus dados bancários.

É possível pechinchar pela internet?

Nesta época, muitos sites investem em cupons de descontos para atrair os clientes e é sempre bom economizar uma grana para utilizar em outro presente ou para incrementar a sua ceia.

Assim, antes de finalizar a compra, procure no google se a loja oferece algum cupom de desconto ou possui programa de dinheiro de volta.

Uma dica é pesquisar no google da seguinte forma: cupom de desconto + nome da loja, assim você será redirecionado ou para a página da própria loja informando os descontos, ou sites específicos que reúne os principais cupons disponíveis na internet.

