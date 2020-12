John Deere investe US$ 40 milhões em fábrica no estado de São Paulo

A empresa também está investindo no desenvolvimento tecnológico de suas escavadeiras.



A fábrica de Indaiatuba (SP) da John Deere iniciou a produção de motoniveladoras. A fabricante investiu US$ 40 milhões com ampliação de 12 mil m² para receber a nova linha de montagem. No primeiro semestre de 2020 foi registrado um crescimento de mais de 30% nas vendas de máquinas da linha amarela, em comparação ao mesmo período em 2019, segundo a Sobratema, entidade que representa o setor. A entidade também constatou aumento nas vendas de trator usado em São Paulo (SP).

Segundo a John Deere, o mercado brasileiro de máquinas de construção vive um bom momento. O mercado de tratores à venda em São Paulo é um dos mais importantes do Brasil, motivo de a empresa ter investido em sua unidade de Indaiatuba.

A John Deere também está investindo no desenvolvimento tecnológico de suas escavadeiras. Foram realizados ajustes para aumentar a estabilidade das esteiras, além de inserir um pacote de iluminação adicional para proporcionar mais visibilidade em ambientes fechados e operações noturnas.

Outra novidade é uma tampa de válvula de controle que foi inserida. Ela oferece proteção para o comando hidráulico em operações mais severas; ajustes na câmera de ré para dar mais visibilidade para manobras.

A John Deere também lançou uma nova família de caçambas, com ângulo de ataque e redução da massa (peso) de até 30%. Essas melhorias tornam a escavadeira mais eficiente e garantem menor consumo de combustível em função do modo Eco de potência.

