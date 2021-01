Vôlei: Copa Brasil masculina começa nesta quarta-feira

Competição feminina terá os primeiros jogos no dia 19



Com a realização de duas partidas, começa nesta quarta-feira (13) a Copa Brasil masculina de vôlei. Assim, quatro dos oito melhores times abrem as disputas com as partidas de quartas de final. Os confrontos de hoje serão Vôlei Renata contra Vôlei UM Itapetininga, às 19h30 (horário de Brasília), e Minas Tênis Clube contra Azulim/Gabarito/Uberlândia, às 19h.

A competição é realizada em cruzamentos no sistema olímpico (1º contra 8º, 2º contra 7º, e assim por diante).

O jogo entre Sada/Cruzeiro e Vedacit/Guarulhos, previsto para a próxima quinta-feira (14), aguarda uma nova data, pois o time da região metropolitana de São Paulo enfrenta um surto do novo coronavírus (covid-19), com quatro atletas infectados.

Na próxima sexta-feira (15) será a vez do confronto entre o EMS Taubaté Funvic e Apan/Eleva/Blumenau, às 19h. Inicialmente, a semifinal deve ocorrer no dia 22 de janeiro, e a grande decisão no dia seguinte, ambas em local a ser definido. O campeão da competição garantirá vaga no Sul-Americano de clubes e na Supercopa em 2021.

Competição feminina

Em reunião virtual realizada na última terça-feira (12), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e os oito clubes participantes da Copa Brasil feminina de 2021 definiram a tabela da competição, e decidiram que a fase final do torneio será toda disputada no Centro de Desenvolvimento de Saquarema (RJ), em formato de bolha, para reduzir os riscos de contágio pelo novo coronavírus.

O torneio reúne os oito melhores colocados no primeiro turno da Superliga. Nas quartas de final, os quatro com melhor campanha jogam em casa. Todos os jogos estão marcados para a próxima terça-feira (19). Itambé/Minas e Pinheiros, na Arena Minas, às 19h. Sesc RJ Flamengo enfrenta Sesi Bauru, na Gávea, no mesmo horário. Dentil/Praia Clube e São Paulo/Barueri se enfrentam na Arena Praia às 19h30. Às 20h, Osasco/São Cristóvão Saúde e Curitiba fecham essa etapa da Copa jogando no José Liberatti, na região metropolitana de São Paulo.

As semifinais estão previstas para o dia 5 de fevereiro, em Saquarema. A grande decisão acontece no dia seguinte.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...