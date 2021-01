China diz que dez homens presos em mina de ouro procuram colegas

Operação de resgate deve durar mais duas semanas



Os dez sobreviventes que estão presos em uma mina de ouro desde uma explosão no dia 10 de janeiro, no Norte da China, estão usando ponteiros de laser e alto-falantes para tentar encontrar seus colegas desaparecidos, informou a mídia estatal nesta sexta-feira (22).

A operação de resgate, que está conseguindo levar alimento e remédios aos mineiros, deve durar pelo menos mais duas semanas, segundo autoridades.

Garrafas brancas de comida e água enviadas aos trabalhadores presos continham uma nota dizendo “Estamos todos esperando por vocês, continuem!”, como mostraram fotos compartilhadas hoje com a Reuters por autoridades de departamentos de propaganda.

Os alimentos enviados aos mineiros incluem mingau de milho moído, ovos de codorna, picles e linguiças, e os suprimentos médicos incluem desinfetante, máscaras e meias de algodão.

“A condição física, a condição psicológica e o ambiente de convívio de dez mineiros na seção intermediária da mina são boas”, disse o Diário do Povo, o jornal oficial do Partido Comunista.

No total, 22 trabalhadores ficaram presos na mina de Hushan após a explosão ocorrida em Qixia, uma grande região de produção de ouro administrada por Yantai, na província litorânea de Shandong.

Um morreu e 11 não estão em contato com as equipes de resgate, de acordo com reportagem dessa quinta-feira da Rádio Xinhua.

Ao menos 15 dias podem ser necessários para liberar os “bloqueios sérios”, enquanto os agentes de resgate continuam cavando poços para alcançar os dez trabalhadores, disseram autoridades.

