Loteria: começam hoje as apostas para a Dupla de Páscoa

Sorteio será em 3 de abril e prêmio estimado é de R$ 30 milhões



Começou hoje (1º) o período de apostas da Dupla de Páscoa, o primeiro concurso especial das Loterias da Caixa neste ano. O prêmio estimado é de R$ 30 milhões e o sorteio será no dia 3 de abril, às 20h (horário de Brasília).

Como nos demais concursos especiais, a Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio, ou da quadra, e assim sucessivamente. Está é a 5ª edição do concurso especial da Dupla-Sena.

Com apenas um jogo, o apostador tem o dobro de chances de ganhar. São dois sorteios por concurso e ganha quem acertar três, quatro, cinco ou seis números no primeiro e/ou segundo sorteios. O preço da aposta simples, com seis números, é de R$ 2,50.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia 3 de abril, nas lotéricas de todo o país, por meio do volante especial, pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

Prêmio

De acordo com a Caixa, o ganhador que optar por aplicar os R$ 30 milhões do prêmio na poupança receberá um rendimento mensal de aproximadamente R$ 35 mil. O dinheiro do prêmio também seria suficiente para adquirir uma frota de 750 carros populares de R$ 40 mil cada.

O maior prêmio da modalidade foi pago na Dupla de Páscoa do ano passado, em que apenas um apostador da cidade catarinense de Blumenau acertou as seis dezenas e ganhou R$ 30,8 milhões.

Bolão

Além das apostas individuais, também é possível apostar por meio de bolões. Para isso, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 2,50, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

