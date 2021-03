Covid-19: Manaus inicia hoje vacinação de idosos de 60 a 64 anos

Imunização será feita por ordem decrescente de idade



A prefeitura de Manaus inicia hoje (10) a vacinação escalonada contra a covid-19 de pessoas do grupo prioritário de 60 a 64 anos. Segundo critérios definidos conjuntamente pelas secretarias de Saúde do município e do estado e pela Fundação de Vigilância em Saúde, essa nova etapa da campanha de imunização será realizada por ordem decrescente de idade, começando pelas pessoas com comorbidade [alguma doença em conjunto com outra].

“Considerando que Manaus ainda não dispõe de doses para atender 100% da população estimada para este grupo, que é de 67.694 pessoas, a vacinação será feita até o limite de doses disponíveis”, informou a prefeitura.

Acrescentou que até ontem (9), 206,5 mil pessoas foram vacinadas contra a covid-19 em Manaus, das quais 163,5 mil com a primeira dose e 43,3 mil com a segunda.

Pelo cronograma, nesta quarta-feira serão vacinadas, com prioridade, as pessoas de 64 anos portadoras de comorbidades, e na quinta-feira (11), a população geral de 64 anos completos. Na sexta-feira (12), será a vez dos idosos de 63 anos com comorbidades, e no sábado (13), dos demais da mesma idade.

Veja também:

Prouni 2021: comprovação de informações da lista de espera vai até sexta-feira

Covid-19: Decreto da Prefeitura de Macapá determina novas medidas restritivas

MP-AP obtém sentença procedente para que o Estado realize concurso na área da educação em até 180 dias

Resultados

Já a segunda e a terça-feira (dias 15 e 16) da próxima semana serão destinadas ao atendimento das pessoas de 63 e 64 anos que não puderam comparecer aos postos de vacinação de quarta-feira a sábado e para avaliação dos resultados alcançados.

Para ser vacinado, o idoso precisa apresentar documento de identificação original com foto e CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). As comorbidades consideradas para prioridade na imunização incluem, conforme definido pelo Ministério da Saúde, anemia falciforme, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, doença renal, diabetes mellitus (com dependência de insulina), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), hipertensão de difícil controle com complicações/lesão de órgão alvo, obesidade grave (IMC > 40) e síndrome de Down.

Pacientes oncológicos e pessoas que tenham feito transplante de órgãos também são prioritárias. Essas condições de saúde devem ser comprovadas com a apresentação de receita ou laudo médico.

A prefeitura informou, ainda, que os locais de vacinação são os mesmos das etapas anteriores: Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran e Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na zona Norte; Centro Cultural dos Povos da Amazônia e Estacionamento da Universidade Paulista (Unip), na zona Sul; Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste; e Balneário do Sesc e Centro de Convenções de Manaus (sambódromo). Os postos funcionam das 9h às 16h.

“Além do grupo de 60 a 64 anos, a prefeitura segue vacinando os remanescentes de grupos anteriores: idosos de 65 anos ou mais (primeira dose) e trabalhadores da saúde (primeira e segunda doses)”, explicou a prefeitura.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...