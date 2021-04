Ator João Acaiabe, o Tio Barnabé, morre em decorrência da covid-19

Ele se destacou em trabalhos para crianças e a luta antirracista



O ator João Acaiabe morreu, aos 76 anos de idade, na noite desta quarta-feira (31) vítima da covid-19. Entre os papéis de maior destaques interpretados por ele, estão o Tio Barnabé, na série Sítio do Picapau Amarelo, exibida na Rede Globo de Televisão, e pelo chef Chico, na novela Chiquititas, do SBT. Acaiabe estava internado em hospital da rede Prevent Senior, em São Paulo.

Ele recebeu o diagnóstico da covid-19 no dia 15 de março, segundo informações da família. Nesse dia começaria a vacinação para a faixa etária do ator no estado de São Paulo.

Em comunicado, a família destacou a trajetória dele como artista e também como ativista político. “João Acaiabe é não apenas um ator de teatro, TV, cinema, contador de histórias, diretor, locutor de muito talento, mas uma das pessoas mais amorosas, generosas, sensíveis, que temos o privilégio de conhecer. Pai, amigo, avô, companheiro e tio amoroso. Guerreiro que sempre combateu o bom combate, seja no posicionamento político, seja no engajamento pela luta contra o racismo.”

Diversas manifestações de carinho e admiração foram publicadas nas redes sociais do ator. “Guardarei no coração tudo o que vivemos e a referência que você é para a nossa família! Gratidão, meu pai. Que os espíritos de luz te recebam em Aruanda até a gente se encontrar novamente, porque almas gêmeas nunca se separam”, escreveu a filha Thays Acaiabe.

A atriz Giovanna Grigio, que atuou com ele em Chiquititas, destacou a generosidade de João Acaiabe. “Era meu primeiro teste pra Chiquititas, eu estava muito nervosa e você me chamou pra ensaiar. A gente passou texto várias vezes juntos e foi amor à primeira cena. Ter você como professor e amigo, escutar suas histórias, aprender com você… Com certeza foram dos maiores privilégios da minha vida!”, relembrou.

EBC

