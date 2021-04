Como garantir o bem-estar enquanto estamos envolvidos com o trabalho remoto?



Manter a saúde mental no home office tem se tornado um dos maiores desafios da atualidade. Tantas mudanças, tanta tecnologia e tantas formas de lidar com os colegas de trabalho que as crises de ansiedade e estresse se tornam inevitáveis.

Porém, como reorganizar as emoções e as tarefas neste novo contexto? Como impedir que o trabalho remoto se transforme em algo inviável e desgastante? No conteúdo de hoje traremos algumas sugestões interessantes para garantir o seu bem-estar em tempos de pandemia.

Saúde mental no home office: Como lidar com o seu bem-estar

A saúde mental no home office é tão importante quanto em qualquer outro contexto de nossas vidas. Afinal, quando não nos sentimos produtivos ou motivados profissionalmente, tendemos a ter uma qualidade de vida mais pobre, considerando que a culpa, a decepção e o medo do futuro podem assolar as nossas rotinas.

Por isso, é imprescindível se atentar para os sinais de que algo possa estar saindo do trajeto adequado, e assim construir um caminho mais sólido e consistente para o futuro em nosso trabalho. Para isso, considere as recomendações a seguir:

1- Saiba estabelecer um cronograma claro com a sua equipe

Antes que você pense, não estamos falando de um mero controle do que deve ou não ser feito ao longo do dia. Embora isso seja indispensável para a produtividade, ter um cronograma claro e de conhecimento de toda a equipe pode evitar conflitos e garantir a saúde mental no home office.



Por exemplo, você pode estipular períodos do dia para conversar com gestores ou com colegas, para que as dúvidas, sugestões e troca de ideias sempre aconteçam em um momento específico.

Em caso de emergências, é preciso estabelecer regras: não aceite qualquer demanda que “estoura” de uma hora para outra, mas sim, crie momentos no dia para lidar com essas situações. Lembre-se de que estes momentos devem ser acordados em conjunto com os demais colegas.

Evite conflitos relacionados à demora: Estabelecer um cronograma de relacionamento, como este que citamos acima, evita conflitos relacionados à demora. Ou seja, se você não responder em 5 minutos, não será “penalizado”, uma vez que as outras pessoas sabem que você tem um momento propício para esse contato.



2- Entenda quais são as suas metas diárias, semanais e mensais

Costumeiramente, quando trabalhamos em uma empresa podemos nos deixar levar mais pelo horário de trabalho do que pela necessidade de tarefas concluídas. Isso se deve ao fato de que fomos ensinados a lidar com o trabalho e com o relógio dessa forma.

Porém, para manter a saúde mental no home office é preciso mudar a mentalidade um pouquinho. Comece a anotar as metas diárias, semanais e mensais. Assim, caso acabe mais cedo a atividade de determinado dia, poderá se sentir mais à vontade para organizar outros trâmites do trabalho.

Organize o trabalho de maneira coesa: Lembre-se de que a sua rotina precisa ser coesa, isto é, não adianta pôr 100 tarefas para a segunda-feira sendo que isso é humanamente impossível. Organizar de maneira possível faz com que você evite a frustração e a desmotivação.

