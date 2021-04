Escola Irlandesa oferece 100 bolsas de estudo para brasileiros

Estudantes interessados podem se inscrever até o dia 15 de abril

Interessados em aprender outro idioma podem se inscrever no programa de intercâmbio oferecido pela Seda College, que fica em Dublin, na Irlanda. São 100 bolsas de estudo exclusivas para brasileiros. As inscrições podem ser feitas através do site até o dia 15 de abril. Por conta da pandemia de Covid-19, os estudantes aprovados podem adiar o início do intercâmbio em até 24 meses.

Para participar do processo seletivo do programa de Intercâmbio da Seda College e concorrer às bolsas de estudo na Irlanda, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos de idade, preencher o formulário e se inscrever através do site do programa.

O processo de seleção será realizado em duas etapas: a primeira com uma prova de inglês e testes conhecimentos gerais sobre a Irlanda. A segunda etapa é focada na instituição de ensino. Os resultados serão divulgados no dia 5 de maio pelas redes sociais.

Das 100 bolsas de estudo destinadas aos brasileiros na Irlanda, 10 são bolsas integrais e as outras 90 são para bolsas parciais que podem chegar a 50% do valor do intercâmbio. O estudante interessado deve pagar uma taxa e arcar com os custos das passagens, alimentação e hospedagem.

Confira o Cronograma do processo seletivo Seda College:

Datas da primeira etapa da seleção:

24 de abril: prova de inglês

25 de abril: prova de conhecimentos gerais sobre a Irlanda

Datas da segunda etapa da seleção:

1 de maio: teste de lógica e outro sobre a Seda College

2 de maio: teste sobre a Seda College

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

