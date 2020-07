Covid-19: quem são os profissionais por trás do desenvolvimento das vacinas?

Voluntários reagem bem à vacina testada na Rússia, afirma Ministério

A Rússia anunciou nesta segunda (20) a conclusão bem sucedida da fase de ensaios clínicos de uma vacina contra a Covid-19. O Ministério da Defesa russo comunicou que um segundo grupo de voluntários teve alta após ensaios clínicos, e autoridades russas afirmam que todos os participantes do teste desenvolveram resposta imunitária e não tiveram complicações após tomarem a vacina.

No dia 4 de agosto deste ano, os voluntários serão submetidos a uma nova série de análises de controle para confirmação dos resultados. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, os ensaios clínicos foram realizados “em concordância com a metodologia científica e com a legislação em vigor, sem encurtar os prazos da investigação para que sejam evitados riscos posteriores”.

No Brasil, é grande a expectativa para a chegada da vacina contra a Covid-19. Porém, desenvolver uma vacina é um processo que demanda tempo e muita pesquisa, envolvendo diversos profissionais. A produção de vacina se inicia com as pesquisas, produção de artigos sobre o tema, testes em laboratórios e, por último, testes clínicos.

São diversos profissionais que atuam em prol da cura para as doenças. Algumas delas estão mais voltadas para o desenvolvimento de medicamentos, enquanto outras podem estar mais focadas no campo da pesquisa.

Conheça, a seguir, os profissionais envolvidos na descoberta de uma vacina.

Farmacêutico

Os profissionais formados em Farmácia são indispensáveis no processo para a produção e utilização de medicamentos, sendo responsáveis por combinar substâncias que ajudem na recuperação da saúde dos indivíduos, além de observar como a droga reage no organismo testado.

Na criação de vacinas, o farmacêutico pode contribuir com os seus conhecimentos e suas habilidades, podendo, ainda, atuar com a fiscalização, verificação e autorização da produção farmacológica nas indústrias.

Biomédico

O biomédico pode trabalhar em um grupo de pesquisa de vacina realizando estudos sobre a doença, suas causas, produção de anticorpos até se chegar à criação de uma vacina para o tratamento e prevenção da patologia.

Médico Imunologista

Médicos imunologistas estudam o sistema imunológico e os seus diferentes aspectos. Nessa área, podem se dedicar ao desenvolvimento de vacinas como forma de fortalecer o sistema para combater as doenças.

Engenheiro químico

O engenheiro químico pode atuar no desenvolvimento de vacinas e de medicamentos. No primeiro caso, está apto para integrar as equipes multidisciplinares que buscam a cura para doenças. Esse profissional também está apto para trabalhar com a produção de remédios, sendo responsável, principalmente, pelo processo industrial do produto.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

