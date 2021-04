Brasil e República Dominicana celebram 110 anos de amizade com selo especial

Os Correios e a Embaixada da República Dominicana lançaram uma emissão postal especial, que comemora os 110 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e o país caribenho.

A história diplomática entre as duas nações iniciou-se em 19 de abril de 1911, por meio do decreto presidencial 8.684, pelo qual foi criado um consulado brasileiro em Santo Domingo. Hoje, além da Embaixada em Brasília, a República Dominicana tem representações oficiais no Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Recife.

Os programas de cooperação nas áreas de saúde, agricultura, emprego, meio ambiente, segurança e formulação de políticas públicas, além da criação da Câmara de Comércio Dominicano-Brasileira, traduzem a harmonia que há na relação entre os dois países, que visam a uma política externa para o século XXI, com o objetivo de promover as exportações e atrair investimentos estrangeiros junto aos diferentes atores da comunidade internacional.

Selo – O selo mostra as belezas naturais da Republica Dominicana, retratadas em belas aquarelas. Ao fundo da imagem está a Bahia de las Águilas, vista de longe. Em primeiro plano, à direita, o pássaro que representa o país, Cigua Palmera, e à esquerda, a rosa de Bayahibe, a flor nacional. Na porção superior direita estão as bandeiras do Brasil e da República Dominicana, reforçando as relações diplomáticas entre os dois países.

As técnicas utilizadas foram aquarela tradicional, caneta gel branca e nanquim sobre papel, ilustração vetorial e computação gráfica.

A emissão tem tiragem de 200 mil selos, no valor de R$3,95 a unidade, e estará disponível nas principais agências do Brasil e na loja virtual dos Correios.

