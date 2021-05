SP realiza Virada da Leitura, com 12 horas de atividades culturais

A cidade de São Paulo promove hoje (29) a primeira edição da Virada da Leitura, com 12 horas ininterruptas de programação cultural, que serão transmitidas pelas redes sociais Estudo e Leitura. A programação será acessível, com interpretação em Libras.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, as atividades serão todas virtuais. Entre as atrações estão uma participação do cartunista Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, e de Marcos Martinz, autor do livro Até que a Morte nos Ampare. A programação conta ainda com contação de histórias, apresentações teatrais, rodas de bate-papo e musicais, com uma apresentação do grupo Trovadores Urbanos.

Durante o evento, será lançada a segunda edição da Ação Cultural Jovem Poeta, em que estudantes de 8 a 17 anos são convidados a escrever uma poesia com o tema Boas Lembranças.

A programação completa pode ser consultada em https://estudoeleitura.com.br/agenda-sel/.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...