Saúde assina contrato de transferência de tecnologia da AstraZeneca

Fiocruz assina termo que viabiliza nova produção nacional de vacinas



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa hoje (1º) da cerimônia de assinatura do termo de colaboração e transferência de tecnologia do laboratório AstraZeneca com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com o acordo, a Fiocruz terá acesso ao método de produção da vacina AstraZeneca e do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) – componente fundamental das vacinas e que trará autonomia na produção do imunizantes para o Brasil.

Acompanhe ao vivo.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...