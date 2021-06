Covid-19: neste domingo (06) pessoas de 57 e 58 residentes em Macapá serão vacinadas

Com o recebimento de um novo lote de doses, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue na execução da nova fase do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, que agora prevê a imunização de pessoas de 18 a 59 anos sem comorbidades. Neste domingo (06) as pessoas de 57 e 58 anos residentes em Macapá poderão receber a primeira dose da vacina.

A ação acontecerá de 9h às 14h e o imunizante utilizado será a vacina Oxford/AstraZeneca, que estará disponível nos pontos de drive-thru localizados nas Praça Floriano Peixoto e do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú. Além destes pontos, será possível receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Para iniciar o seu esquema vacinal é necessário apresentar o original e cópia de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

