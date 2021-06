Fiocruz entrega lote com 4,1 milhão de doses de vacinas contra a covid

Parte da remessa – 217 mil imunizantes – fica no estado do Rio



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entrega hoje (25) 4,1 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Parte da remessa – 217 mil imunizantes – ficará no estado do Rio de Janeiro, a outra parte seguirá para o Ministério da Saúde, em Brasília.

Com este lote, a Fiocruz já entregou 62,9 milhões de doses, sendo 58,9 milhões produzidos pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) e quatro milhões importadas pelo Instituto Serum, da índia.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...