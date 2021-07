Vacinação contra a Covid-19 será apenas por critério de idade em Macapá; confira o público de quarta (14)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) anunciou nesta terça-feira (13) o novo cronograma a ser seguido nas ações de vacinação contra a Covid-19 em Macapá. A nova estratégia é vacinar o público por idade, de acordo com a disponibilidade diária de doses do imunizante no estoque do município. O anúncio foi feito em entrevista coletiva concedida pela secretária de Saúde, Karlene Lamberg e pela subsecretária de Vigilância em Saúde, Nayma Picanço.

Com a nova organização, a vacina contra a Covid-19 deixa de atender públicos por grupos e passa a imunizar apenas por idade. Nayma Picanço explicou que Macapá já vacinou 51,84% dos grupos prioritários com a 1ª dose e agora, a ampliação é para o público em geral.

“Vacinamos quase em sua totalidade os idosos, os profissionais da saúde e da educação. Temos mais de 50% do público prioritário, agora vamos avançar no público em geral”, explica a subsecretária de Vigilância em Saúde.

Vacinados

Os dados de Macapá no Localiza SUS, do Ministério da Saúde, apontam que além dos 51,84% vacinados com 1ª dose (D1), a capital tem 19, 52 % de imunizados com 2ª dose (D2) e dose única dos grupos prioritários.

Com o público em geral, formado por pessoas acima de 18 anos, a vacinação já alcançou 31,01% de atendidos com D1, e 13,6% de D2 e dose única.

Doses disponíveis

Para atender a partir desta quarta-feira (14) por idade, a Semsa tem disponível 6 mil doses da vacina Pfizer BioNTech, que será administrada ao público em geral.

“É importante ressaltar que temos 6 mil doses para avançar com as idades na vacinação, mas isso depende do número de pessoas que se apresentem. Quanto menor a idade, a tendência é aumentar o público. Planejamos chegar aos 34 anos até o fim da semana, mas vamos reorganizar a cada dia, com as doses disponíveis”, diz Nayma.

O município possui ainda 12.405 doses destinadas à aplicação da D2 de Astrazeneca para pessoas que chegam ao período de recebimento até o dia 29 de julho.

De CoronaVac, o estoque atual é de 6.750 doses, sendo 6.240 destinadas à D2 e 510 à aplicação de 1ª dose.

“Também aguardamos a chegada de novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde até o fim da semana para garantir que consigamos avançar sem interrupções no planejamento de uma idade por dia”, disse a secretária de Saúde, Karlene Lamberg.

Novo cronograma

As ações de vacinação por idade irão se concentrar em dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e três locais externos. Os pontos de drive-thru serão destinados exclusivamente para aplicação de D2 de Astrazeneca.

1ª dose para pessoas com 36 anos

As ações voltadas à vacinação de pessoas com 36 anos ocorrem das 8h às 13h, nas UBSs São Pedro, Pedrinhas, Marabaixo, Novo Horizonte, Brasil Novo, Rosa Moita, Cidade Nova, Raimundo Hozanan, Pacoval, Álvaro Corrêa, Anfiteatro da Universidade Federal do Amapá (Unifap), Instituto Federal do Amapá (Ifap da zona norte), Universidade Estadual do Amapá (UEAP).

É necessário apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

2ª dose

As pessoas que chegam ao período de recebimento da segunda dose da vacina Astrazeneca até o dia 29 de julho, podem receber o imunizante de 9h às 15h nos pontos de drive-thru localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo, além da quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Para receber a vacina é preciso apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da 1ª dose.

“É importante alertar a população sobre a necessidade da vacina de 2ª dose. Convocamos quem está no período de recebimento até o fim do mês. Esperamos mais de 12 mil pessoas e as doses para completar seus ciclos de imunização já estão disponíveis”, concluiu a secretária Karlene Lamberg.

